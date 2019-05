00:33 Uhr

Filme für Schulkinder und Nostalgiker

Seegras-Theater zeigt alte 16-mm-Filme

Filmschätze im Format 16 mm zeigt das Seegras-Theater in Hofhegnenberg in den Pfingstferien am Freitag, 14. Juni. Dabei handelt es sich um Filme aus dem Archiv der Medienzentrale des Landkreises Aichach-Friedberg, das vor Kurzem aufgelöst wurde. Schulkinder und Zelluloid-Nostalgiker haben noch einmal Gelegenheit, Kino in seiner ursprünglichen Form zu erleben, mit dem Rattern des 16-mm-Projektors und der Angst des Vorführers vor dem Filmriss. Und das alles auf der großen Leinwand im Ambiente der Seegras-Fabrik aus dem 19. Jahrhundert.

Gezeigt werden sechs Kurzfilme, jeder für sich ein Meisterwerk seiner Art. Vom Puppenfilm aus dem Jahre 1939 bis zum oscarprämierten Knetmasse-Animationsfilm von 1994. Das Programm: „Der Heuschreck und die Ameise“, ein Scherenschnittfilm. Drei Zeichentrickfilme: „Der kleine Eisbär“, „Der Maulwurf und der Adler“ und „Ferdinand der Stier“. Der Klassiker der Gebrüder Diehl aus Gräfelfing: „Stadtmaus und Feldmaus“. Und schließlich „Die Techno-Hose“ – als Helden die berühmten Knetfiguren Wallace und Gromit.

Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Da das Seegras-Theater in der Herzog-Wilhelm-Straße 19 nur über eine begrenzte Zahl an Plätzen verfügt, bitte zur Vorstellung anmelden. Telefon Familie Prievert: 08202/8267.

