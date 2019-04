vor 53 Min.

Fit und gesund durchs Frühjahr

Beim Kneippverein Friedberg starten in dieser Woche die neuen Kurse

Mit dem Kurs „Durch Übung im Gleichgewicht“ und Kräutersammeln für die „Grüne Neune“-Suppe startet der Kneipp-Verein Friedberg in den Frühling. Wanderungen und Ausflüge ergänzen das Kursangebot. Ein Programm liegt an den bekannten Stellen aus und kann im Kneipptreff im Brunnenhof abgeholt werden. Die Kurse starten, wenn nichts anderes angegeben ist, Ende April. Zu allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder willkommen.

drei mal 75 Minuten ab Freitag 3. Mai um 18 Uhr. Weitere Info und Anmeldung im Kneippbüro, Telefon 0821/248 41 85.

für die „Grüne Neune“ am Samstag, 11. Mai, mit Ethnobotaniker Stefan Wallner; Treff ist um 9.30 Uhr an der Haltestelle Zoo/Botanischer Garten; Anmeldeschluss ist der 7. Mai.

Kursangebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I:

: dienstags um 18.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/4708125.

: dienstags um 11 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/5999977; um 17.15 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/470 81 25; donnerstags um 9.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/78 13 43.

Kursangebote im Kneipptreff im Brunnenhof:

am Montag um 9 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/6070591.

am Montag um 18.30 Uhr, Anmeldung unter 0821/5 42 93 99.

Beckenbodentraining am Montag um 10.15 und 11.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/607926.

am Dienstag um 17 Uhr. Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/5999977.

- ganz entspannt am Dienstag um 18.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/60 79 26.

am Mittwoch um 9 Uhr. Kursbeginn ist 8. Mai. Anmeldung unter Telefon 0821/707078.

am Mittwoch um 10.15 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/707078.

am Mittwoch um 17 und 18.30 Uhr und am Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr. Die Kurse starten am 8./9. Mai, Anmeldung unter Telefon 0821/604952.

am Montag um 19.45 und Donnerstag um 18.20 Uhr, Anmeldung unter 0821/70 70 78.

Kursangebote an anderen Orten:

im Realschulbad am Montag und Dienstag jeweils 20 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/6080177, und Donnerstag 20.00 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0177/3429683.

im Stadtbad am Mittwoch um 10 und 11 Uhr (Start am 8. Mai) und am Donnerstag um 10.30 und 11.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/608 01 77.

„Heilung durch Licht - die Wirkung der Farbe“, am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr im Kneipptreff mit Heilpraktikerin Karin Sabina Scherer (ohne Anmeldung).

Die Anmeldung zu den Ausflügen erfolgt im Kneippbüro, Telefon 0821/2484185

durchs Würmtal am Samstag, 25. Mai. Die Gesamtwanderstrecke beträt ca. 13 Kilometer; Treff ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Friedberg; Anmeldeschluss 14. Mai.

die Kissinger Aue zum Mandichosee am Samstag, 15 Juni. Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 12,5 Kilometer. Treff ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Friedberg, Anmeldeschluss 4. Juni.

am Samstag, 6. Juli. Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 13 Kilometer; Treff ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Hochzoll, Gleis 4; Anmeldeschluss 25. Juni. (FA; Foto: Yuri Arcurs, fotolia)

Das Büro im Kneipptreff an der Bauernbräustraße 4 ist Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. In den Ferien keine Bürozeiten.

Themen Folgen