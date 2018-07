vor 36 Min.

Fitnessstudio zieht ins Autohaus

Die Firma Mayr übergibt ihr Gelände an der Aichacher Straße in Friedberg an Jutta Ihle. Sie will dort im Januar das „Kraftwerk 151“ eröffnen. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

Das Grundstück an der Ecke Aichacher Straße/Rothenbergstraße in Friedberg war jahrzehntelang von Autos geprägt: früher VW Riedmüller, bis vor Kurzem das Autohaus Mayr mit Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz. Jetzt soll dort ein Fitnessstudio einziehen. Inhaberin ist Jutta Ihle; sie wird das Center gemeinsam mit dem Fitness-Fachwirt Adem Ersin Alcen leiten. In Friedberg hieß es zeitweise, die Bäckerei Ihle habe das Areal gekauft, um dort ein weiteres Café zu eröffnen. Das sei nicht geplant, betont Jutta Ihle. Man wolle dem Ihle Baker’s unterm Berg keine Konkurrenz machen. Jutta Ihle ist die Ehefrau von Alexander Ihle, einer der Geschäftsführer der Bäckerei. Das Fitnessstudio ist jedoch allein ihr Projekt. Doch wie kam es dazu?

Jutta Ihle, die in Dasing wohnt, trainiert selber seit einigen Jahren regelmäßig – in Augsburg, wie so viele andere Menschen aus Friedberg und Umgebung auch. Denn in Friedberg selber gibt es nur zwei Studios. Das möchte sie ändern. Mit Alcen – ihrem Personal Trainer aus Augsburg – und weiteren qualifizierten Trainern (Anna Schütz sowie die Boxmeisterin Andrea Strohmaier) will sie das „Kraftwerk 151“ eröffnen.

Es soll ein Fitnesscenter mit besonderem Konzept werden. „Ein Wohnzimmer zum Trainieren“, drückt Ihle es aus. Sie selber hat fünf Kinder und nach der Geburt des letzten mit dem Training angefangen. Viele Studios seien aber zu unpersönlich, findet sie. Das will sie anders machen. Das „Kraftwerk 151“ soll ein Ort der Begegnung werden, an dem sich Männer und Frauen wohlfühlen.

Zusätzlich zum Kaufpreis wird eine sechsstellige Summe investiert. Denn die Fläche des Autohauses reicht nicht aus. Für Umkleideräume und einen Kursraum muss angebaut werden. Die Stadt Friedberg habe die Bauvoranfrage und die Umwidmung bereits genehmigt. Die Galerie des Autohauses soll für Kardiogeräte wie Laufbänder verwendet werden. Von dort blickt man auf den Trainingsbereich. Der klassische Kraftbereich (Freihanteltraining) ist im Keller untergebracht. Für Frauen gibt es ebenfalls einen eigenen Bereich.

Trampolin und Real Ryder Bikes

Konzeptionell wollen Ihle und Alcen auf klassische Programme wie Steppaerobic setzen, haben aber auch einige Besonderheiten in petto. Geplant seien unter anderem Trampolin-Fitness und ein weltweit neues Gerät: Real Ryder Bikes. Das sind Fitnessräder, die beweglich sind und sich „in die Kurve legen“. Ihle ist begeistert davon: „Das macht Spaß und ist gut für die Körperspannung“, sagt die Touristikkauffrau und Cycling Trainerin. Zusätzlich setzt sie auf Kleingruppentraining. Auch Kurse im Freien und Vorträge sind geplant. Wenn alles klappt, soll am 19. Januar 2019 Eröffnung sein. Die Arbeiten für den 400 Quadratmeter großen Anbau übernimmt die Firma Pletschacher aus Dasing. Für die Innenausstattung zeichnet das Unternehmen AHA 360o verantwortlich, das auch das Ihle Baker’s in Friedberg eingerichtet hat.

Diese Woche ist die Übergabe von den alten an die neuen Grundstückinhaber. Bernd Mayr, Geschäftsführer der Autohaus Mayr GmbH, erläutert, warum sein Unternehmen das Grundstück abgibt. Hintergrund sei die deutschlandweite Neustrukturierung von Verkaufsstellen aller Automarken. Allein bei Mercedes seien 150 Verkaufsstellen von Neuwagen weggefallen – auch die von Mayr. Das Unternehmen hatte das Areal an der Aichacher Straße erst 2008/2009 gekauft, um seine Jahres- und Gebrauchtwagen dort zu präsentieren, für die am Hauptsitz in der Röntgenstraße angesichts der steigenden Nachfrage zu wenig Platz war. Da dort nun keine Neuwagen mehr präsentiert werden, hat sich das geändert. Mayr holte die Gebrauchtwagen an die Röntgenstraße zurück und die Familie dachte über neue Nutzungskonzepte für die Aichacher Straße nach, auch diverse Investoren fragten an. Schließlich fiel die Entscheidung für Ihle.

Bleibt die Frage nach dem Namen des neuen Fitnessstudios. „Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht“, sagen Ihle und Alcen lächelnd. „Kraftwerk 151“ soll die Individualität des Studios ausdrücken; die Zahlen stehen für bestimmte Qualitäten: die eins für das Unbewusste, Stärke und Kraft, die Fünf für das Leben, Veränderung und Beweglichkeit.

Themen Folgen