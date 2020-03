14:00 Uhr

Flachlandgames und Co.: Das steht 2020 beim OMC Mering an

Das Führungsteam des OMC Mering bleibt bestehen, doch einige Änderungen gibt es im Verein. Diese Termine stehen 2020 an.

Auf der Jahreshauptversammlung des OMC Mering stand neben den Berichten der Vorsitzenden und deren Entlastung die Frage nach Neuwahlen an. Weder durch den Vorstand noch durch ein Mitglied wurde allerdings ein solcher Antrag gestellt, womit der Vorstand rund um Präsident Lothar Haupt bestätigt wurde. Eine leichte Änderung gab es bei der Gestaltung der Mitgliedsbeiträge. Dies betrifft Familienmitgliedschaften mit nur einem Elternteil. Zusätzlich wurde die postalische Anschrift nun auch an die Adresse des Klubheims angepasst.

Auch im digitalisierten 21. Jahrhundert möchte der Klub offline über seine Aktivitäten informieren. Hierzu wurden zur Anbringung an den Meringer Vereinstafeln Infoträger für aktuelle Veranstaltungen des OMC erstellt. Die Aktualisierung einzelner Vereinstafeln beziehungsweise der Infoträger wurde unter den Mitgliedern aufgeteilt, um diese möglichst aktuell zu halten.

Vortrag zu Motorradbekleidung in Mering

Nach dem sehr gut angenommen Vortag zur Gemischaufbereitung von Ottomotoren am 6. Februar steht das nächste Vortragsthema „ Motorradbekleidung “ am Donnerstag, 5. März, schon in den Startlöchern. Mit Unterstützung der Firmen Schwabenleder, Stadler Motorradbekleidung und Held Biker Fashion wird dabei umfassend über den Aufbau und die Unterschiede der einzelnen Kleidungssysteme referiert. Dazu sind umfassende aufgeschnittene Muster mit von der Partie, welche einen Einblick in den Aufbau der Kleidung ermöglichen.

Flachlandsgames werfen ihre Schatten voraus

Neben den monatlich wiederkehrenden Terminen (erster Donnerstag Vorträge und zweiter Freitag Kartlabende) stehen in der ersten Jahreshälfte auch zwei größere Events an. Am Karfreitag , 10. April, eröffnet der Oldtimer & Motorrad Club Mering mit seinem Reiberdatschi-Essen die Saison für alle Oldtimer- und Motorrad-Begeisterten. Auch die Flachlandgames am Vatertag werfen bereits ihre Schatten voraus. Für das auf dem Badanger-Gelände am 4. Juli stattfindende Seiler & Speer-Konzert hat Acky Resch hierzu zwei Karten als Preis zur Verfügung gestellt. Die langjährigen Favoriten der Flachlandgames , Lothar & Jürgen Haupt , haben im Fall des Gewinns der Karten bereits signalisiert, diese zugunsten eines guten Zwecks zu versteigern. Im Jahre 2000 fanden die ersten Flachlandgames am damaligen Cafe Berlau in Mering statt. Zum 20-jährigen Bestehen dieser Vatertagswettkämpfe hat der Club auf seiner Internetseite www.omc-mering.de einen Rückblick erstellt. (AZ)

