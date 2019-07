vor 47 Min.

Flechtwerke aus Weiden

Kurs kommt sehr gut an

Längere Zeit stand auf der Planungsterminliste des Gartenbauvereins Rederzhausen ein Flechtkurs an. Für Anfang Juli konnte dann Cornelia Baier als Trainerin für die bereits 15 angemeldeten Teilnehmer gewonnen werden. Das Wetter spielte mit, so konnten Tische im Freien beim Feuerwehrhaus Rederzhausen aufgestellt werden. Die Kursleiterin brachte das gesamte Rüstzeug nebst fertigen geflochtenen Vorlagen für interessante Gartendeko aus Weidengeflecht mit. In erstaunlich kurzer Zeit waren schon die Ansätze der Kunstgegenstände aus Weidenruten erkennbar. Nach der kurzen Mittagspause waren die ersten Teilnehmer schon an der letzten künstlerischen Ausprägung mittels Keramiken, Edelstahlkugeln und anderem am Werk. Vorsitzender Erich Schrupp wie auch die Akteure selbst waren von den Ergebnissen überrascht, die nach nur einem verlängerten Vormittag entstanden waren. Eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde beantragt. (FA)