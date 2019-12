Förderung: Mering will Baumbesitzern Anreize bieten

Plus Für den Erhalt markanter Bäume soll es in Mering Unterstützung geben. Doch der Einsatz eines Biozids sorgt zugleich für Diskussionen.

Immer wieder werden in Mering prächtige alte Bäume gefällt – ohne dass jemand etwas dagegen unternehmen könnte. Die Grünen haben deswegen im Gemeinderat einen Antrag gestellt, nach dem Vorbild Friedbergs ein Baumförderprogramm zu beschließen.

Anders als eine Baumschutzverordnung, wie es sie etwa in Augsburg gibt, setzt diese Regelung nicht auf Verbote sondern Anreize. Eigentümer erhalten in bestimmten Fällen einen Zuschuss für die nötigen Pflegemaßnahmen. So sollen sie dabei unterstützt werden, markante Exemplare zu erhalten und nicht einfach umzuholzen, wenn der Erhalt zu aufwändig wird.

Kritisch reagierte Bürgermeister Hans-Dieter Kandler auf den Vorschlag. Er erinnerte an den Fall eines solchen Baumes am Fuchsberg, bei dem der Markt Mering damals 2000 Euro für Pflegemaßnahmen gezahlt habe: „Und ein Jahr später ist er trotzdem umgeschnitten worden“, sagte er.

Petra von Thienen (Grüne) verwies dagegen auf die Erfahrungen anderer Kommunen, dass man mit einem solchen Programms sehr wohl die Motivation fördern könne, Baumbestände zu erhalten. Die Kosten für die Kommune seien dabei insgesamt überschaubar. So habe beispielsweise Schwabmünchen, wo es eine solche Förderung gibt, im vergangenen Jahr dafür 5000 Euro ausgegeben.

Welche Bäume prägen das Meringer Ortsbild?

Florian Mayer ( CSU) befürwortete den Vorschlag, bat jedoch darum, eine Grenze festzulegen, wie viel Geld maximal ausgegeben werden soll. SPD-Fraktionssprecher Markus David sagte: „Ich kann mich auch für so eine Richtlinie begeistern“. Er stellte jedoch klar, dass für Mering nicht einfach die Friedberger Bestimmungen kopiert werden können. „Wir müssen uns schon überlegen, welche Bäume sind fürs Meringer Ortsbild prägend und erhaltenswert“, sagte er. Petra von Thienen erklärte, dass die Friedberger Richtlinie natürlich nur als Beispiel gemeint gewesen sei und dass die Grünen gerne bereit seien an einer Fassung für Mering mitzuarbeiten.

Eine skeptische Wortmeldung gab es von Martin Scherer (CSU), der befürchtete, dass wieder ein neues Bürokratiemonster geschaffen werden könnte. Am Ende beschloss der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme, dass die Verwaltung Richtlinien für ein Baumförderprogramm ausarbeiten und in der Fraktionssprecherrunde abstimmen soll.

Mering will gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen

Um Naturschutz und Nachhaltigkeit ging es auch in einer anderen Frage. Der Gemeinderat sollte nämlich entscheiden, wie die Kommune mit dem Befall des Eichenprozessionsspinners umgeht. Die Raupen des Falters haben feine Härchen, die heftige allergische Reaktionen auslösen können. Im vergangenen Sommer hatte der Bauhof an vier Bäumen – unter anderem in der Nähe des Sportplatzes – Nester des Schädlings entdeckt, die mühevoll abgesammelt werden mussten. Stichprobenartig stellten die Mitarbeiter daraufhin Pheromonfallen bei weiteren Eichen im Gemeindebesitz auf – und überall fanden sich am Ende männliche Falter in den Fallen. Der Bauhof befürchtet deswegen, dass es im kommenden Jahr noch zu einem wesentlich stärkeren Befall kommen könnte, falls überall Eier abgelegt wurden.

Das ist der Eichenprozessionsspinner 1 / 3 Zurück Vorwärts Lebenszyklus Anfang Mai schlüpfen die Raupen, die sich in ihrer Entwicklung mehrmals häuten. Etwa Mitte Juni bilden sie giftige Brennhaare aus. Nach der Verpuppung schwärmt der Nachtschmetterling von Ende Juli bis Anfang September.

Lebensraum Weibchen legen ihre Eier im Kronenbereich von Eichen. Ältere Raupen bilden große Gespinstnester an Stämmen und in Astgabeln.

Gefahren Die rund zwei Millimeter langen Brennhaare lösen bei Menschen toxische und/oder allergische Reaktionen hervor. Auch die einstigen Hüllen der Raupen bleiben bis zu fünf Jahre lang gefährlich. (cgal)

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärte, dass er die ganze Aufregung um den Eichenprozessionsspinner als von den Medien hochgepuscht erlebe. Dennoch wolle er nicht verantworten, wenn etwas passiere. Weil das Absammeln so aufwändig ist, lautete der Beschlussvorschlag, alle 110 Eichen, die sich auf kommunalem Grund befinden, vorsorglich mit dem Insektizid „NeemProtect“ von einer Fachfirma behandeln zu lassen.

Kritik am Einsatz von Bioziden gegen den Eichenprozessionsspinner

Heftige Kritik an dieser Vorgehensweise gab es von Seiten der Grünen, weil das Mittel nicht nur den Eichenprozessionsspinner schädige sondern auch andere Falter und weitere Tierarten. Petra von Thienen monierte, dass ein Vergleichsangebot für die umweltfreundlichere Methode des Absaugens als Entscheidungsgrundlage fehle. Sie verwies auf die Ausführungen des Bundesumweltamtes, welches gerade den prophylaktischen Einsatz von Bioziden gegen den Eichenprozessionsspinner als problematisch bewertet. Klaus Becker (Grüne) fragte nach Erfahrungen mit dem Absaugen. Bauhofleiter Claudius Hirner berichtete, dass der Bauhof eine betroffene Eiche zwischen Meringerzell und Reifersbrunn zwei mal habe Absaugen lassen. Die Kosten dafür hätten sich in einem Rahmen von insgesamt 500 bis 800 Euro bewegt. Dagegen beläuft sich das Angebot für eine Bekämpfung mit Gift je nach Wuchshöhe auf 20 bis 26 Euro pro Eiche.

In Anbetracht dieser Kostenunterschiede hatten die Grünen letztendlich mit ihren Protesten keinen Erfolg. Mit 16:4 Stimmen stimmte der Gemeinderat für den vorsorglichen Einsatz des Biozids.