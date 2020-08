12:00 Uhr

Forschungsprojekt könnte "altes Kloster" in Mering vor dem Abriss bewahren

Architektin Franziska Haas und der Meringer Bauforscher und Denkmalpfleger Tobias Listl bringen am „alten Kloster“ in Mering die Messgeräte für ein europäisches Forschungsprojekt an.

Plus Neues Wissen über historische Gebäude soll in Mering gewonnen werden. Die Wissenschaftler haben jetzt ihre Geräte aufgebaut.

Von Edigna Menhard

Es sind drei unspektakuläre, kleine weiße Kästchen, die eine große Aufgabe haben: Sie sollen verloren gegangenes Wissen zu historischen Baumaterialien und -technologien wieder ans Tageslicht bringen und vielleicht sogar dazu beitragen, dass das imposante, vor 110 Jahren erbaute „alte Kloster“ in Mering nicht abgerissen wird.

Nach Corona-bedingten terminlichen Verzögerungen konnten die vergangenen Tage Architektin Franziska Haas und der Meringer Bauforscher und Denkmalpfleger Tobias Listl zwei Messboxen und eine Wetterstation in der ehemaligen Mädchenschule installieren. Die beiden arbeiten in dem Wissenschaftsteam des EU-Forschungsprojektes „Interreg Alpine Space – ATLAS“. Dieses beschäftigt sich mit der nachhaltigen, energetischen Sanierung alter Gebäude im europäischen Alpenraum.

„Wir wollen das Gebäude verstehen“, erklärt Projektleiterin Franziska Haas ihre Tätigkeit: Wie verhält es sich energetisch, wie gut dämmt die Ziegelwand? Wie viel Wasser nimmt der Außenputz auf? Diese und viele anderen Fragen möchten die Wissenschaftler dank umfangreicher Messungen beantworten können. „Umso mehr Außenputze und alte Baumaterialien wir erforscht haben, desto mehr bekommen wir eine Idee, wie sie sich verhalten“, ergänzt sie.

Für Altbauten gibt es keine Standardlösungen

Das ist wichtig, denn für Altbauten gibt es keine Standardlösungen, wenn sie saniert werden müssen. Das Forschungsteam will deshalb möglichst viele Erkenntnisse sammeln, mit denen sich dann leichter eine zielgerichtete Sanierungsplanung entwickeln lässt. „Ein großer Teil des Projektes ist, dass wir gute Beispiele zusammentragen und dokumentieren und in einer Datenbank veröffentlichen“, fasst die Projektleiterin zusammen.

Die Geräte sind in Mering mittlerweile an ihrem Platz: Während die Wetterstation im Außenbereich die äußeren klimatischen Verhältnisse analysiert, sind die beiden anderen baugleichen Messboxen für das Innenraum-Monitoring zuständig. Sensoren erfassen verschiedenste Werte wie die Umgebungstemperatur, die Punkttemperatur an der Wandoberfläche, die Luftfeuchtigkeit, den Kohlenmonoxid und -dioxidgehalt, den Luftdruck und Zuglufterscheinungen.

Alle Werte werden direkt an die Eurac Research, ein privates Forschungszentrum in Bozen, übermittelt und in der Datenbank gespeichert. Rund zwölf Monate lang sollen die Messstationen nun Informationen sammeln, um alle Jahreszeiten und damit auch Kälte, Hitze, Regen sowie Heizperioden mitzubekommen.

Denkmalpfleger: Das "alte Kloster" in Mering benötigt besonderen Schutz

Und das ist noch nicht alles: Derzeit hat Tobias Listl begonnen, ein dreidimensionales Aufmaß mit einem Laserscanner von dem Gebäude zu erstellen. Im Herbst und Winter plant die Forschergruppe noch weitere Geräte anzubringen, etwa eine Beregnungsanlage, mit der unter anderem untersucht wird, wie viel Wasser der Außenputz aufnimmt und wie schnell er wieder trocknet. Die Meringer Klosterschule hat Glück, dass sie als eines von drei Objekten in die Studie aufgenommen wurde. Tobias Listl hofft, mit dieser Analyse, das Haus vor dem Abriss bewahren zu können: „Wir versuchen, den Fokus wieder auf das Gebäude zu richten. Viele Meringer kennen es recht gut, da es ja noch bis in die 60er-/70er-Jahre eine Mädchenschule gewesen ist. Sie verbinden damit ihre Kindheit. Das ist eine emotionale Sache.“ Menschen, die fordern, das Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen, weil man angeblich keine vernünftige Temperatur und Lüftung hinbekommen könne, möchte das Atlas-Projekt Alternativen aufzeigen: eine substanzschonende Sanierung mit natürlichen Baustoffen.

Das "alte Kloster" in Mering ist besonders schützenswert

„Es gibt viele historische Bauten, die leider nicht den Denkmalschutz genießen können. Für diese braucht es einen Impuls, der den Blick für neue Ideen öffnet“, sagt der Bauforscher. „In Mering gibt es ganz wenige historische Gebäude. Deshalb benötigt das ,alte Kloster‘ einen besonderen Schutz. Es sollte als Wert und Kulturmarke erhalten bleiben.“

Das Wissenschaftsteam wird jedenfalls alle Informationen zum Zustand der aktuellen Bausubstanz an die Gemeinde Mering weitergeben, in der Hoffnung, dass diese ein nachhaltiges Sanierungskonzept entwickelt. Tobias Listl ist zuversichtlich: „Dem neu gewählten Bürgermeister Florian Mayer konnten wir das Projekt umfassend vorstellen. Er ist davon sehr angetan und hat uns seine Unterstützung zugesichert.“

