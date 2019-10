vor 3 Min.

Fortsetzung folgt beim Kissinger Gartenbauverein

Dem Verein drohte die Auflösung. Doch nun zeichnet sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung doch eine Lösung ab.

Noch bei der Jahreshauptversammlung im April, schien der Gartenbauverein Kissing nach der Gründung vor gut 33 Jahren vor dem Aus zu stehen, denn für die Vorstandschaft hatten sich nicht genügend Nachfolger für vakante Posten gefunden. Immerhin gab es drei neue Bewerber und zum Umschwung kam es letztlich, als der langjährige erste Vorsitzende, Wilfried Gilch, sich bereit erklärte, den Verein doch noch für weitere vier Jahre zu führen.

So konnte bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung nun ein Vorstand gebildet werden, wobei Wilfried Gilch als 1. Vorsitzender wiedergewählt wurde. Neu im Team sind Elke Wohlmuth (2. Vorsitzende), Ingrid Hosp (Kassenführung) und Harald Sandler (Schriftführer).

Die bisherigen Beisitzer Renate Krist, Renate Remedios und Walter Mücke wurden im Amt bestätigt; der bisherige Schriftführer, Friedel Gerstmeir, blieb dem Vorstand als 4. Beisitzer erhalten.

Gartenbauverein: Josef Bernhard war Kassenwart seit der Gründung

Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Kassenwart und Gründungsmitglied, Josef Bernhard, der sein Amt seit dem Gründungsjahr 1986 äußerst gewissenhaft führte. Auch der bisherige 2. Vorsitzende, Markus Kaspar, unterstützte den Verein tatkräftig und bot auch weiterhin seine Hilfe an. Friedel Gerstmeir veranschaulichte die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres mit Bildern von der Pflanzentauschbörse, dem Ferienprogramm und dem Vereinsausflug nach Wangen im Allgäu.

Die ureigensten Aufgaben des Gartenbauvereins, die Förderung der Landespflege sowie des Umweltschutzes, aber auch die Erhaltung unserer Kulturlandschaft, seien von höchster Aktualität. Die geplanten Vereinsaktivitäten tragen dem Rechnung: Neben dem Obstbaumschnittkurs, der Landschaftssäuberungsaktion und der Pflanzentauschbörse, ist am 25. April 2020 eine Exkursion zur Gärtnerei Schlegel nach Hinterholz geplant. Zusätzlich sollen auch junge Familien durch weitere Aktionen angesprochen und zum Mitmachen motiviert werden.

Noch in diesem Jahr lädt der Gartenbauverein am 7. Dezember zu einem Besuch des romantischen Adventsmarktes am Edelstetter Schloss (zwischen Krumbach und Günzburg) ein. Busabfahrt ist um 16.30 Uhr in Kissing-Ost sowie an weiteren bekannten Bushaltestellen; Rückkehr etwa 21.30 Uhr. Die Interessenten wenden sich an Walter Mücke, Telefon 08233/20222 oder Friedel Gerstmeir, Telefon 08233/6104.

