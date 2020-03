13:00 Uhr

„Forum live“ in Mering: Verfolgen Sie die Diskussion im Livestream

Das „Forum live“ der Friedberger Allgemeinen bietet einen Eindruck von allen Bürgermeisterkandidaten. Auch von zu Hause aus ist die Veranstaltung zu sehen.

Von Gönül Frey

Ein historischer Wechsel steht in der Marktgemeinde Mering an. Nach 24 Jahren unter Bürgermeister Hans-Dieter Kandler ( SPD) tritt dieser nicht mehr an. Für seine Nachfolge bewerben sich gleich fünf Kandidaten: Gloria Lipert von der AfD, Petra von Thienen von den Grünen, Florian Mayer von der CSU, Stefan Hummel von der SPD und Mathias Stößlein von der UWG. Von diesen können sich die Meringer kurz vor der Wahl bei unserer Podiumsdiskussion noch einmal ein Bild machen.

Das „Forum live“ der Friedberger Allgemeinen findet am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Auch wenn das Coronavirus vor dem Landkreis Aichach-Friedberg nicht mehr haltmacht, hat sich unsere Zeitung entschieden, diese für die Meinungsbildung so wichtige Veranstaltung dennoch durchzuführen. Wem dabei unwohl ist, sich in der Mehrzweckhalle aufzuhalten, muss dennoch nicht auf die Information verzichten. Denn die gesamte Podiumsdiskussion hier auf unserer Internetseite live übertragen. Das Video bleibt auch danach online, sodass jeder Interessierte es sich in den folgenden Tagen noch ansehen kann.





Mering wächst nach wie vor rasant

Moderator Thomas Goßner, Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen, wird mit den Kandidaten über die Herausforderungen sprechen, die in Mering anstehen. Und das sind nicht wenige. Denn die Marktgemeinde wächst nach wie vor rasant. Die Folgen beschäftigen Bürgermeister und Marktgemeinderat immer wieder. Sei es, wenn es über Bauvorhaben zur Nachverdichtung zu entscheiden gilt oder dem mit der Einwohnerzahl steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden. (Wer sich abseits der politischen Agenda ein Bild von den Meringer Kandidaten machen will, findet zu jedem bereits jetzt ein kurzes Video bei uns.)





Dabei spielt in Mering immer auch das Geld eine Rolle. Denn obwohl in einer boomenden Region gelegen, handelt es sich um eine finanzschwache Kommune. Das macht die Realisierung größerer Projekte besonders schwierig. So wurde die große Vision 2025 fürs Zentrum bereits verworfen, obwohl Mering den darin enthaltenen großen Veranstaltungssaal eigentlich dringend brauchen würde. Doch auch so steht immer noch einiges an. So braucht Mering unbedingt ein größeres und barrierefreies Rathaus. Hierzu gibt es bereits weitreichende Pläne, die einen Neubau am jetzigen Standort samt einer Neugestaltung des Marktplatzes und einer Tiefgarage mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung vorsehen.

Verkehrsberuhigung im Meringer Ortszentrum wieder ganz oben auf der Agenda

Parallel dazu ist die seit Jahren immer wieder angestrebte und dann doch wieder verschobene Verkehrsberuhigung im Ortszentrum auf Drängen der Geschäftswelt wieder ganz oben auf die Aufgabenliste der Ortspolitiker gerückt. Denn das Gewerbe im Innerort hat sehr zu kämpfen, in den vergangenen Jahren mehren sich die Geschäftsaufgaben in zentraler Lage.

Doch nicht nur Moderator Thomas Goßner wird den Kandidaten bei den aktuellen Themen auf den Zahn fühlen. Auch die Meringer haben im Anschluss die Gelegenheit, den Bewerbern für das Bürgermeisteramt Fragen zu stellen.

