Fotowettbewerb: Wir suchen den Meisterkoch zu Ostern

Zu Ostern wird groß aufgekocht. Und die Lokalredaktion Friedberg sucht den besten Oster-Meisterkoch. Schicken Sie uns ein Foto Ihres Osteressens und gewinnen Sie.

Ostern steht vor der Tür. Der Feiertag bedeutet auch das Ende der Fastenzeit. Bei vielen Menschen im Wittelsbacher Land wird daher besonders groß aufgetischt. Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem leckersten, ungewöhnlichsten und kreativsten Osteressen ihrer Leser. Auch Sie können sich als Oster-Meisterkoch bewerben.

Egal ob für eine Person oder für eine Großfamilie, einfach oder kompliziert, herzhaft oder süß, gebacken oder gekocht: Wir möchten sehen, wie es an Ostern in Ihrer Küche zugeht und welche Köstlichkeiten bei den Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg auf den Tisch kommen. Jeder hat sein ganz spezielles Ostermenü, weshalb auch jeder mitmachen kann. Am Ende entscheiden unsere Leser, was am besten bei ihnen ankommt.

Oster-Meisterkoch: Leser stimmen über besten Osteressen ab

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Die drei Erstplatzierten erhalten City-Gutscheine zum Einkaufen in Friedberg, die vom Aktiv-Ring gesponsert werden und die wir den Siegern zuschicken.

Jeder, der sich den Titel Oster-Meisterkoch erwerben will, sollte ein Foto seines Osteressens - gerne auch samt hungrigen Mäulern - machen und dieses mit Namen, Adresse und Telefonnummer schicken - per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de unter dem Stichwort "Oster-Meisterkoch". Ihre Kontaktdaten werden nicht weitergegeben. Eine kurze Beschreibung Ihres Osteressens sowie ein Foto in entsprechender Qualität und Größe benötigen wir ebenfalls. Alle Bilder werden auf der Internetseite www.friedberger-allgemeine.de/friedberg veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen ihren Meisterkoch zu Ostern selbst küren. (sry-)