03.07.2020

Franz Knittel überreicht Meringer Chronik 2019

Alle Jahre wieder stellt der Meringer Franz Knittel eine Ortschronik zusammen. Was Bürgermeister Florian Mayer dazu sagt.

Die Geschehnisse des vergangenen Jahres sind wieder einmal archiviert. Seit 58 Jahren sammelt Franz Knittel alles, was die Meringer Bevölkerung in den jeweils vergangenen zwölf Monaten bewegt hat. Sämtliche Texte und Fotos stellt er in mühevoller Arbeit zu einer Ortschronik zusammen.

Die Meringer Chronik: "Ein kostbarer Schatz"

So ist mittlerweile die 58. Ausgabe erschienen – ein interessanter und spannender Rückblick auf über ein halbes Jahrhundert Meringer Leben. Nun überreichte Franz Knittel im Beisein seiner Frau Ilse das Werk an Bürgermeister Florian Mayer. Außerdem übergab der Heimatforscher ein neu veröffentlichtes Buch mit einem Gesamtumfang von 500 Seiten mit dem Titel „Alt Mering“.

Bürgermeister Mayer bedankte sich bei Franz Knittel für dessen jahrzehntelange Recherche zur Meringer Geschichte und dafür, dass er eine Vielzahl seiner Dokumente jedes Jahr dem Gemeindearchiv zur Verfügung stellt. Dies sei ein kostbarer Schatz für uns, so Mayer.

