Franzose auf A8 bei Friedberg mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ein Franzose wollte ein Auto in sein Heimatland überführen. Doch die Polizei erwischt ihn mit den falschen Kennzeichen.

Ein 32-jähriger Franzose will einen Pickup in sein Heimatland überführen. Dann hat er auf der A8 bei Friedberg einen Motorschaden.

Ein 32-jähriger Franzose wollte am Mittwochnachmittag einen zuvor in Deutschland gekauften Chevrolet Pickup nach Frankreich überführen. Wie die Polizei berichtet, hatte das Fahrzeug bei seiner Fahrt auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Friedberg einen Motorschaden. Deshalb blieb der 32-Jährige auf dem Standstreifen stehen.

Polizeibeamte überprüften daraufhin das Fahrzeug und der Motorschaden war plötzlich nicht mehr das einzige Problem. Am Pickup waren Kennzeichen angebracht, welche sich eigentlich an einem Porsche des 32-Jährigen befinden sollten. Diese hatte er für die Überführungsfahrt mitgenommen und am Pickup befestigt.

Motorschaden auf der A8 bei Friedberg: Polizei überprüft Auto

Aufgrund von Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz musste der 32-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro an Ort und Stelle hinterlassen. Seinen neu gekauften Pickup, welcher nicht mehr fahrbereit war, ließ er im Anschluss abschleppen. (schr-)

