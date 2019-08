10:24 Uhr

Frau baut Unfall ohne Führerschein und unter Drogen

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird gegen eine 35-jährige Autofahrerin ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Montagmorgen auf der Hörmannsberger Straße von Hörmannsberg her kommend in Richtung Kissing unterwegs. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer wollte den in Schlangenlinie fahrenden Mercedes der Frau überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden von ca. 3000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei fest, dass die Frau nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Auch deutete ihr Verhalten gegenüber den Beamten auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hin. Zur Beweissicherung wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet.

