Frau fährt gegen Baum - warum, weiß sie nicht

Auf der Josef-Wassermann-Straße in Friedberg fuhr eine Frau gegen einen Baum.

Eine Autofahrerin wollte rückwärts in eine Straße in Friedberg fahren und prallte gegen einen Baum. Wie das passiert ist, könne sie sich nicht erklären, berichtet die Polizei.

Von Marlene Volkmann

Gegen einen Baum prallte eine 58-Jährige am Donnerstag gegen 11.50 Uhr, als sie rückwärts in die Josef-Wassermann-Straße in Friedberg fahren wollte. Ob sie Vorwärts- und Rückwärtsgang oder Gas und Bremse verwechselt hat, habe die unter Schock stehende Frau nach dem Unfall nicht mehr sagen können, meldet die Polizei.

Der Zusammenstoß endete allerdings halbwegs glimpflich. Am Baum entstand ein kleiner Schaden an der Rinde, am Auto Sachschaden von etwa 7000 Euro.

