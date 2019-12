10:41 Uhr

Frau geht in Friedberger Praxis auf Ärztin los

Eine Polizeistreife musste in Friedberg einen Tumult in einer Arztpraxis beenden.

Zwei Frauen sorgen in einer Arztpraxis in Friedberg für Tumult. Eine von ihnen wird der Ärztin gegenüber handgreiflich.

Zwei Frauen haben am Freitag in einer Friedberger Arztpraxis randaliert und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Frauen erschienen gegen 11 Uhr in einer Praxis in der Ludwigstraße. Eine von ihnen forderte die dortige Ärztin auf, die Patientenakte ihrer Begleiterin herauszugeben. Der Aufforderung kam die Ärztin laut Polizei nicht nach, woraufhin die fordernde Frau zunehmend aggressiver wurde.

Frau geht in Friedberger Arztpraxis auf Doktorin los

Die Störenfriede weigerten sich – trotz Aufforderung der Doktorin – die Praxis zu verlassen, eine von ihnen wurde gegenüber der Ärztin handgreiflich. Erst als durch die Praxis die Polizei verständigt wurde, verließen die Angreiferin und ihre Begleitung die Arztpraxis. Durch die eingetroffene Streife konnten noch die Personalien der Damen festgestellt werden. Gegen die Angreiferin wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung eingeleitet.

In welchem Umfang die Ärztin bei dem Übergriff verletzt wurde, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. (FA)

