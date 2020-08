vor 55 Min.

Frau isst Brezen in Supermarkt in Kissing und beleidigt Polizisten

In Kissing hat eine Frau in einem Supermarkt eine Brezen verspeist, ohne sie zu bezahlen.

Eine Frau hat in einem Supermarkt in Kissing eine Brezen verspeist und später Polizisten beleidigt. Am Donnerstag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg gegen 10.45 Uhr in den Laden in der Grünzweigstraße gerufen.

Dort hatte die 49-Jährige im Verkaufsraum die Brezen an sich genommen und diese sogleich verspeist. Obwohl sie genügend Bargeld bei sich hatte, wollte sie laut der Polizei das Geschäft verlassen, ohne die Ware im Wert von rund zwei Euro zu bezahlen. Daher wurde ihr im Beisein der Beamten Hausverbot erteilt. Gegen 14.10 Uhr kehrte die Frau in das Geschäft zurück. Sie begann mit dem Personal einen lautstarken Streit und wollte die Verkaufsräume nicht mehr verlassen.

Ladendiebin in Kissing: Polizei muss Supermarkt erneut anfahren

Wieder musste eine Streife der Friedberger Polizei anfahren. Nun zeigte sich die Frau auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten aggressiv und beleidigte diese. Letztlich kam sie dem ihr erteilten Platzverweis nach und verließ schimpfend das Geschäft. (schr-)

