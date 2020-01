09:22 Uhr

Frau missachtet in Friedberg die Vorfahrt und rammt 82-Jährigen

Eine 35-jährige Autofahrerin missachtete in Friedberg die Vorfahrt.

Weil eine 35-Jährige die Vorfahrt eines anderen Autofahrers in Friedberg missachtet hat, kam es zu einem Unfall mit hohem Schaden.

Eine 35-Jährige hat einen Unfall in Friedberg verursacht, indem sie die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtete. Am Montag gegen 10.40 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Mazda die Wiffertshauser Straße entlang. Sie wollte dann laut Polizei nach links in die Münchner Straße einbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem 82-Jährigen, der mit seinem Fiat auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/3231710 zu melden. (tril)

