vor 34 Min.

Frau ohne Führerschein verursacht Unfall in Mering-St. Afra

Eine Fahrerin nimmt einem Opelfahrer die Vorfahrt. Das ist jedoch nicht ihr einziger Fehler.

Eine Frau missachtete am Dienstagmorgen die Vorfahrt und baute einen Unfall. Überdies war die 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Frau befuhr die Holzgartenstraße in Mering-St. Afra und missachtete die der Einfahrt in die Hertzstraße die Vorfahrt eines Opelfahrers.

Unfall in Mering-St. Afra: Schaden beträgt etwa 11 000 Euro

Laut Friedberger Polizei verursachte der Zusammenstoß einen Schade in Höhe von etwa 11 000 Euro. (pos)

