11:02 Uhr

Frau parkt in Friedberg aus und rammt dabei ein Auto

Gekracht hat es in Friedberg, als eine 20-Jährige ausparken wollte.

Eine 20-Jährige wollte am Montag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto in der Zeppelinstraße in Friedberg aus einer Parklücke fahren. Dabei setzte sie ihren Pkw ein Stück zu weit zurück und fuhr gegen die Front eines hinter ihr geparkten Autos. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 1600 Euro. (AZ)

