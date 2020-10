12:39 Uhr

Frau stiehlt Spielwaren aus Kissinger Supermarkt

Eine Frau kauft in einem Kissinger Supermarkt ein und stellt eine Tasche mit Spielwaren am Ausgang ab. Was dahintersteckt.

Der Mitarbeiter eines Kissinger Supermarktes in der Bahnhofstraße beobachtete eine Frau beim Ladendiebstahl. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr steckte die 57-Jährige während ihres Einkaufes Spielzeug- und Textilwaren in eine mitgeführte Tasche. Diese stellte die Frau im Bereich des Ausgangs ab.

Ladendiebstahl in Kissing: Schaden im unteren zweistelligen Bereich

Anschließend ging sie weiter einkaufen und bezahlte die dabei mitgenommenen Waren an der Kasse. Beim Verlassen des Supermarktes wollte sie die Tasche mit nach draußen nehmen. Der Mitarbeiter sprach die Frau an und informierte die Polizei. Nach deren Angaben entstand ein Diebstahlschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Ladendiebstahl in Kissing: Frau bezahlt ihre Ware im Nachgang

Zwar bezahlte die 57-Jährige die gestohlenen Waren im Nachgang, dennoch ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl. (pos)

