vor 36 Min.

Frau tritt in Mering plötzlich gegen Fahrertür eines 71-Jährigen

Eine Frau ist in Mering plötzlich an einer roten Ampel aus ihrem Auto gestiegen und hat die Fahrertür eines 71-Jährigen eingetreten. Dann fuhr sie davon.

In Mering hat eine Frau gegen die Fahrertür eines 71-Jährigen getreten. Am Donnerstag, gegen 09.55 Uhr passierte der Vorfall, ein silberner Daimler ist betroffen. Nach Angaben des Fahrzeugführers befand er sich mit seinem Wagen an der roten Ampel in der Münchener Straße/Bahnhofstraße. Es habe dann plötzlich eine weibliche Person an seiner Türe gestanden und gegen die Fahrertüre getreten. Danach stieg die Frau offenbar wieder in ihr Auto.

Frau beschädigt in Mering absichtlich ein Auto und flüchtet dann

Der 71-Jährige wollte die Angelegenheit nach seinen Angaben mit der Frau auf einem nahe liegenden Supermarktparkplatz klären. Sie fuhr jedoch in unbekannte Richtung davon. An der Fahrertüre entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiunter 0821/3231710 zu melden. (tril)

