Frau übersieht in Kissing Radfahrer und verletzt ihn leicht

Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad in Kissing.

Die 26-jährige Autofahrerin fuhr in die Kissinger Auenstraße ein und stieß dort mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen.

Eine 26-jährige Autofahrerin hat in Kissing einen Radfahrer übersehen und ihn zu Fall gebracht. Am Montag gegen 18.20 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Wagen von einem Grundstück in der Auenstraße auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie einen 62-Jährigen, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Am Auto entstand Sachschaden von rund 100 Euro. (tril)

