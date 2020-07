vor 35 Min.

Frau will in Dasinger Supermarkt Lebensmittel stehlen

Drei Tüten vollladen, nur eine bezahlen. Eine Frau hat versucht mit einem Trick, in einem Dasinger Supermarkt Lebensmittel zu stehlen.

Eine Frau hat am Montag versucht, in Dasing Lebensmittel zu stehlen. Laut der Polizei wurde die 41-Jährige gegen 17.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Aichacher Straße drei Taschen mit Lebensmitteln befüllte. An der Kasse bezahlte sie jedoch nur den Inhalt einer Tasche.

Den der beiden anderen mit einem Wert im unteren zweistelligen Bereich wollte die Frau stehlen. Die 41-Jährige wurde angehalten und eine Polizeistreife verständigt. Es wird nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. (schr-)

