12:30 Uhr

Frau wird in Friedberg auf einer Damentoilette gefilmt

Ein Mann filmt eine Frau auf der Damentoilette eines Friedberger Supermarktes mit dem Handy. Sie bemerkt das und wehrt sich.

In einem Supermarkt in der Marquardtstraße in Friedberg ist eine 34-Jährige am Mittwochmittag auf der Damentoilette gefilmt worden. Laut der Polizei lief folgendes ab: Ein 30-jähriger ging in eine Kabine der Damentoilette.

Als sich eine 34-jährige in die Nachbarkabine begab, beobachtet diese während ihres Toilettengangs, wie ein Handy in ihre Kabine geschoben wurde. Die Frau zog sich umgehend wieder an und überprüfte die Nachbarkabine. Der 30-jährige wollte daraufhin flüchten.

Frau in Friedberg belästigt: Polizei schnappt den mutmaßlichen Täter

Es entstand ein Gerangel zwischen den beiden, wobei sich die 34-jährige bei dem Versuch, den Mann festzuhalten, leicht verletzte. Ein 33-jähriger kam zu Hilfe. Der Mann wurde dann bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten.

Nach Weisung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde das Mobiltelefon des 30-jährigen sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen eines Vergehens der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. (pos)

Themen folgen