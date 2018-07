vor 45 Min.

Frauen sind „international“ unterwegs

Preisgekrönte Friedberger Integrationsgruppe ist weiter aktiv. Was steckt dahinter?

Vor einem Jahr wurde die Initiative „Internationale Frauengruppe Friedberg“ für ihr Engagement von der bayerischen Staatskanzlei mit einem Preis für gelungene Integrationsarbeit ausgezeichnet. Viele Aktivitäten haben die Initiative weiter belebt. Zuletzt wurde eine Fahrt nach Donauwörth mit Führung durch die Stadt und das Käthe- Kruse-Museum angeboten.

Eigentlich ein normaler Vereinsausflug, doch es steckt mehr dahinter: Die „Internationale Frauengruppe Friedberg“ setzt es sich zum Ziel, sich im kulturellen Austausch kennen und schätzen zu lernen, sich als Bürgerinnen Friedbergs zu fühlen, Barrieren zu überwinden, persönliche Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und eine Plattform für Vernetzung zu bieten. Zu den bereits stattgefundenen und weiterhin geplanten Aktivitäten zählen, internationale Frühstücke mit kleinem Programm, Ausflüge mit Stadtführung, gemeinsame Kinobesuche, Reisevorträge, Besuch von Ausstellungen, gemeinsames Kochen, jeden Mittwoch um 10 Uhr das Deutschcafé, ein Nachmittagscafé in der Moschee und vieles mehr. Interessierte Frauen sind willkommen.

Zu der aktuellen Fahrt hatten sich 22 Frauen angemeldet – reges Interesse also. Für alle Teilnehmerinnen waren sowohl die Bahnfahrt als auch Führungen kostenlos. Die bewegte Geschichte der schwäbischen Donauperle, wie Friedberg an der romantischen Straße gelegen, brachte die Stadtführerin bei einem Rundgang den aufmerksamen Gästen nahe. Dabei waren das Rathaus, die idyllische Promenade sowie das Fugger- und Tanzhaus an der imposanten Reichsstraße die Höhepunkte. Nach dem Mittagessen zog es die Teilnehmerinnen in das gotische Liebfrauen-Münster. Wer sich in Donauwörth aufhält, darf natürlich das Käthe-Kruse-Museum mit seiner umfangreichen historischen Sammlung nicht versäumen. Sowohl der ungewöhnliche Lebenslauf der Puppenkünstlerin als auch die Fertigung der Puppen bis zum heutigen Tag brachten viele Erkenntnisse.

Als geduldige und profunde Übersetzerin erwies sich bei den Führungen Nihal Mestanlaroglu. Zum Abschluss ließen die Frauen bei einer gemütlichen Caféhaus-runde auf der Insel Ried das Erlebte Revue passieren. Dabei bot sich die Gelegenheit zum weiteren Gedankenaustausch und näherem Kennenlernen. (FA)

Ulrike Proeller, Stadt Friedberg, 0821/65073654, ulrike.proeller@friedberg.de

