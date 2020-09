vor 18 Min.

Frauenbund spendet für die Ambulante

85 duftende Kräuterbuschen banden Mitglieder und Gäste des Meringer Katholischen Frauenbunds im Lippgarten für die Weihe an Mariä Himmelfahrt. Gegen eine Spende wurden sie vor den Gottesdiensten in der Meringer St.-Michael-Kirche und in der Filialkirche Mariä Himmelfahrt in St. Afra verkauft. Und so kamen 500 Euro zusammen, die Anneliese Herter vom Vorstand des Frauenbunds für die Ambulante Kranken- und Altenpflege überreichte.

Freudig überrascht war darüber der Zweite Vorsitzende Karl-Heinz Brunner. „In Corona-Zeiten haben wir so gut wie kein Spendenaufkommen und schätzen diesen Betrag des Frauenbunds umso mehr“, betonte er bei der Übergabe in der Sozialstation. Im dortigen neuen Anbau sollen für das Besprechungszimmer im ersten Stock Rollos angeschafft werden, erklärte Brunner die Verwendung der Spendensumme.

Er freute sich auch zu hören, dass ein Frauenbundmitglied die eingenommenen Spenden aus eigener Tasche auf den runden Betrag von 500 Euro aufstockte. „Wir wollen trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aktiv bleiben“, berichtete Anneliese Herter vom Meringer Ortsverein.

Weitestgehend werden die angebotenen Veranstaltungen in den nächsten Wochen noch im Freien durchgeführt. Dazu gehören auch zwei Angebote zu meditativen Spaziergängen im Oktober und November. Da die Teilnehmerzahl in den Räumen begrenzt ist, wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten online auf www.frauenbund-mering.de oder telefonisch unter 08233/1322. (jojo)

Themen folgen