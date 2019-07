vor 42 Min.

Frauenbund verkauft Kuchen für guten Zweck

Es war sehr heiß beim Pfarrfest an der St.-Bernhard-Kirche in Kissing. Trotzdem waren 41 Frauen wieder bereit, Kuchen und Torten zu backen. Nach dem Mittagessen wurde eingekauft und dann mit nach Hause genommen. Am Ende wurde ein Betrag von 851,50 Euro an Peter Franz vom Pfarrgemeinderat von den Frauenbund-Damen übergeben. Das Geld wird für die Erneuerung der Heizung in der St.-Bernhard-Kirche verwendet. Eine weitere Spende in Form von religiösen Bilderbüchern wurde an den Mesner Artur Krystosek überreicht. Jeweils elf Bücher für die jüngsten Gottesdienstbesucher liegen ab sofort in den Kissinger Kirchen St. Stephan und St. Bernhard aus.

