Freikarten für Konzert mit Joseph Warner in Stätzling

So gewinnen Sie Freikarten für den Konzertabend in Stätzling

Klang ist der Ausgangspunkt des Schaffens von Joseph Warner. Ihm eine Dimensionalität, Abstraktion und Transzendenz zu geben - das verbindet die Kontrabassmusik und Lyrik des Künstlers. Am Freitag, 16. Oktober, spielt Warner auf Einladung der Stadt Friedberg ein Stadtteilkonzert in der Zachäuskirche Stätzling. Wir verlosen dazu dreimal zwei Freikarten. Schreiben Sie uns dazu bis Freitag, 16. Oktober, um 10 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort "Kontrabass" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie den kompletten Absender an und beachten Sie Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Begleitet wird Joseph Warner dabei von Bassbariton Elias Wolf. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro und an der Abendkasse. Coronabedingt werden die Plätze vom Veranstalter zugewiesen. Bis zum Sitzplatz müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

