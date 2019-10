vor 4 Min.

Freikarten für Musikkabarett mit Conny Glogger

Plus Wir verlosen Tickets für den Auftritt im Wittelsbacher Schloss in Friedberg

Die Schauspielerin Conny Glogger und die Munich Brass Connection sind am Sonntag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss zu Gast. In ihrem Programm „Aus Bayern entkommst Du nicht, denn Bayern hört nirgends auf“ gibt Conny Glogger heitere Einblicke in die bayerische Seele.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Begleitet wird die beliebte Schauspielerin (z. B. Komödienstadl, Die Rosenheim-Cops, Um Himmels Willen) und Radio-Moderatorin (u. a. Bayern 2-Rucksackradio und BR Heimat) von der Munich Brass Connection. Die fünf jungen Herren, die dem Publikum ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens vermitteln, werden dabei nicht mit leisen Sohlen auftreten. So kommt man an Freikarten für Conny Glogger Wir verlosen dreimal zwei Tickets unter allen Lesern, die uns bis Donnerstag, 24. Oktober, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Kennwort „Conny Glogger“ senden. Unsere Adresse: redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter www.friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355. Karten gibt es außerdem im Vorverkauf im Bürgerbüro und an der Abendkasse. (gth)

Themen folgen