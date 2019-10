09:29 Uhr

Freikarten für Pariser Flair im Schloss

Am 28. Oktober ist Opernsängerin Marie Giroux in Friedberg. Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und seien Sie kostenlos im Schloss dabei.

Auf eine ganz besondere Reise lädt das Duo Pariser Flair ein: Die französische Opernsängerin Marie Giroux sowie Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen bieten am Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss Chansons von Charles Aznavour und Piaf bis Jacques Brel und Gilbert Bécaud.

Drei Mal zwei Tickets für Konzert im Friedberger Schloss

Wir verlosen dreimal zwei Tickets unter allen Lesern, die uns bis Montag, 28. Oktober, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Kennwort „ Paris“ senden. Unsere Adresse: redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter www.friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355. Karten gibt es außerdem im Vorverkauf im Bürgerbüro und an der Abendkasse. (FA)

Themen folgen