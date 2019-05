vor 23 Min.

Freinacht: Hauswand in Kissing mit Eiern beworfen

In Kissing bewarfen Unbekannte in der Freinacht eine Hauswand mit Eiern. Diese muss nun neu gestrichen werden.

Ein Kissinger Hausbesitzer zeigte am Donnerstag eine Sachbeschädigung in Folge der dortigen Freinachtfeierlichkeiten an. In der Bahnhofstraße wurde der Eingangsbereich seines Hauses in der Freinacht mit mehreren Eiern beworfen.

Das Eigelb setzte sich derart in den Putz, dass es mit einfachen Reinigungsmethoden nicht entfernt werden konnte. Das Teilstück muss neu gestrichen werden. Die unbekannten Vandalen verursachten etwa 200 Euro Schaden. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg an 0821 3231710. (tril)