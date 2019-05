12:32 Uhr

Freinacht: Sachbeschädigungen in Kissing

Jugendliche haben in der Freinacht in Kissing unter anderem Autoscheiben beschädigt.

Junge Leute haben in Kissing in der Nacht auf den 1. Mai randaliert und dabei einen hohen Schaden angerichtet. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Jugendliche haben es in der Nacht 1. Mai in Kissing übertrieben. Sie waren in der Schulstraße, im Karwendelweg und in der Breslauer Straße unterwegs. Aus dem traditionellen Brauch, vergessene Gegenstände der Hausbesitzer zu verziehen und am Maibaum abzulagern, entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

Gegen 22 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie sich vier vermummte Gestalten in der Schulstraße herumtrieben. Plötzlich sah sie, wie auf einem abgestellten Anhänger gelagerte Kartonagen zu brennen begannen. Sie konnte mit einem Nachbarn den Brand mittels Gartenschlauch löschen. Auch ein Mülleimer bei einem Bushäuschen begann zu kokeln. Kurze Zeit später wurden in der Karwendelstraße Zierlampen aus einem Vorgarten beschädigt und entwendet.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Noch heftiger war es in der Breslauer Straße: Mit Ziersteinen aus den Vorgärten wurden gezielt die Scheiben eines geparkten Nissan und eines Fiat-Wohnmobiles eingeworfen. Mit mehreren Streifen suchte die Polizei nach den Übeltätern. Die Personalien von zehn Jugendlichen wurden dabei festgestellt. Nun wird ermittelt, ob sie mit den Straftaten zu tun haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821 3231710. (tril)

Lesen Sie auch den Artikel Freinacht: Zwei Zebrastreifen für Friedberg

Themen Folgen