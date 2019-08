vor 20 Min.

Freizeit-Tipp: Das Runde muss in Rehling ins Runde

Ein Freizeittipp für junge und jung gebliebene Menschen: Der Soccerpark in Rehling lockt verschiedene Altersgruppen an.

Von Alexandra Sieber

Fußballgolf ist eine junge und noch unbekannte Sportart. Dabei muss nicht der Golfball, sondern der Fußball ins Loch. In Deutschland erlangt sie mehr und mehr an Bekanntheit. In Rehling kann man Fußballgolf spielen. Aber wie genau funktioniert das?

Fußballgolf ist eine Ballsportart und kombiniert, wie der Name schon verrät, Fußball und Golf. Jedoch schlägt man keinen Golfball mit dem Schläger, sondern schießt einen Fußball mit dem Fuß. Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenigen „Kicks“ in ein Bodenloch, in spezielle Netze oder in höher gelegene Töpfe einzulochen. Dabei muss der Ball verschiedene Hindernisse und Geländeneigungen überqueren.

Die Bahnen in Rehling sind für Kinder und Nichtprofis machbar

In Rehling gibt es, wie auf einem Golfkurs, 18 Bahnen. Diese sind unterschiedlich schwer und lang. Dennoch sind alle für Kinder und Nichtprofis machbar. Die ersten neun Bahnen gehen um das komplette Areal herum. Dann kommt man wieder an der Gaststätte an. Wer eine Pause machen möchte, kann dort etwas essen und trinken. Danach geht es mit den Bahnen zehn bis 18 weiter. „Das schwerste Loch ist das Neunte. Hier muss man den Ball in einen 80 Zentimeter hohen Brunnen lupfen“, erklärt Toni Bauer, Mann der Besitzerin Corinna Bauer. Dennoch stehe der Spaß im Vordergrund, fügt er hinzu.

Fußballgolf kann bei jedem Wetter gespielt werden. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht erforderlich. Es reicht Sport- bzw. Freizeitkleidung. Beim Schuhwerk muss man lediglich darauf achten, keine Nocken- oder Stollenschuhe zu tragen.

Eine Runde Fußballgolf dauert rund zwei Stunden

Einen Ball kann man natürlich vor Ort ausleihen oder seinen eigenen mitbringen. Eine Runde Fußballgolf dauert rund zwei Stunden. Gruppen ab vier Personen wird empfohlen im Vorhinein zu reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Wenn die Partie Fußballgolf beendet ist und man noch nicht genug hat, kann man in Rehling anschließend ein Beachvolleyballfeld mieten oder in der Gastronomie vor Ort essen. Der Soccerpark bietet auch Bubble Soccer an. Das ist eine Freizeitaktivität, bei der die Teilnehmer eine aufblasbare, meist transparente Kugel über den Oberkörper stülpen. Die „Bubbles“ fungieren als eine Art Airbag und wehren die Zusammenstöße ab, denn sowohl Oberkörper als auch Kopf der Spieler sind von den „Bubble-Bällen“ geschützt.

