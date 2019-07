08:00 Uhr

Freunde machen gemeinsam Musik in Mering

Zu Gast bei der Kolpingkapelle war das Sinfonische Blasorchester Helvetia Rüti-Tann. Das Konzert begeistert die Zuhörer in Mering.

Von Manuela Rieger

Unter dem Motto Sommerkonzert wurde dem Meringer Publikum ein Feuerwerk sinfonischer Blasmusik dargeboten, welches beide Orchester mit viel Leidenschaft und in eindrucksvoller Klangqualität absolvierten. Die Zuhörer in der Ambèrieuhalle waren begeistert und honorierten die Darbietungen mit euphorischem Applaus. Dirigent der Meringer Kolpingkapelle Philipp Kufner meinte in seiner Ansprache, seine Konzerte demnächst als Hallenkonzerte zu deklarieren, möglicherweise wäre dann das Wetter besser. Ursprünglich war ein Abend im Lippgarten geplant, doch der Regen machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Vielleicht begann das Konzert der Kolpingkapelle deshalb mit dem „Danse Diabolique“ – oder auch „Teufelstanz“ genannt – von dem Komponisten Joseph Hellmesberger, ein sehr temperamentvolles Stück, gespickt mit höhnischem Klarinettengelächter und nadelspitzen Flötentönen. Und wenn sie genau hinhören könnten die Zuhörer vielleicht den Teufel leibhaftig mit seinen feuerroten Hörnern erkennen.

Die „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams lockt mit ihren eingängigen, aus traditionellen Volksliedern entnommenen Melodien. Zwischen zwei Märschen eingebettet ein lyrisches Intermezzo, das die Kolpingkapelle mit Bravour meisterte, um einen Ausflug in die Welt des Musicals „My fair Lady“ zu unternehmen. Eric Coates schrieb „The Dam Busters March“, der dem englischen Fliegerteam gewidmet ist und die Sprengung von Brücken musikalisch in Szene setzt. Über fünf Jahrzehnte haben die Themen und Songs aus James-Bond-Filmen die Musikkultur geprägt und bereichert, die Kolpingkapelle spielte zum Abschluss ein Medley dieser Melodien.

Es liegt Musik in der Luft

Nach der Umbaupause hatte das Sinfonische Blasorchester Helvetia Rüti-Tann, am Pult Thomas Trachsel, seinen großen Auftritt. Mit „Army of the Nile“ von Kenneth J. Alford verdeutlichte das Orchester seinen Facettenreichtum. An dieser Serenade durften besonders die Schlagzeuger des Orchesters ihr Können unter Beweis stellen.

Der Karneval hat die Fantasie vieler Komponisten angeregt. Einer der bekanntesten Kompositionen stammt vom tschechischen Komponisten Antonín Dvorák. Seine temperamentvolle Konzertouvertüre „Karneval“ ist seitdem ein Dauerbrenner in den Konzertsälen der Welt. Dem Außenseiterdasein Modest Mussorgskys verdankt die Musikwelt die radikal unangepasste, eigenwillige Welt der Orchesterwerke, unter denen die „Nacht auf dem kahlen Berge“ ein typisches Schicksal erlitt: Sie wurde vergessen. Hier furios dargebracht von dem Schweizer Orchester, die Mitternachtsuhr von der Harfe geschlagen. Wenn sein Name fällt, dann liegt wahrlich Musik in der Luft: Alfred Reed, einer der bedeutendsten amerikanischen Komponisten für Großes Blasorchester. Seine „Armenischen Tänze“, ein Meisterwerk sinfonischer Blasmusik, beschlossen den musikalischen Reigen.

Die hoch disziplinierten Ensembles folgten ihren Dirigenten in verschiedenen Tonarten und Tempi. Die Präzision im Zusammenspiel, aufeinander hören, Leidenschaft für ein gemeinsames Ziel, Balance zwischen Individualität und Geschlossenheit – das waren entscheidende Faktoren des erfolgreichen Konzerts.

