Freundschaftstag bietet viele Begegnungen

Zweitägige Veranstaltung der Kirchengemeinde begeistert die Besucher. Den Auftakt macht Farhad Jooyenda

Den Freundschaftstag in Friedberg erlebte Rebecca Hyda als eine Begegnung mit vielen Facetten des interreligiösen Zusammenlebens. Sie spricht vielen aus der Seele, die die zweitägige Veranstaltung im Pfarrsaal von St. Jakob erlebt haben und rundum begeistert sind. Die katholische Gemeinde hatte ein bunt gemischtes Programm organisiert, das viele Besucher anlockte.

Den Auftakt machte am Freitagabend Farhad Jooyenda. Im Wechsel mit dem Vortrag von Pater Hau sang sich Farhad in die Herzen des Publikums. Der Singer-Songwriter sprach in hervorragendem Deutsch – gelernt in sechs Monaten – unverhohlen über die Folgen eines vierzigjährigen Krieges in Afghanistan.

In seiner Heimat wurde alles zerstört: das ehemals hervorragende Bildungswesen, die Kunst, das gemeinsame Leben. In seinen meist melancholischen und ausdrucksstarken Liedern klagte der Sänger und Pianist vieles an, sprach aber auch von Hoffnung. Dem Publikum hat es gefallen und es spendete langen Applaus.

Pater Markus Hau beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Frage, was Missionsarbeit heute bedeutet. Er koordiniert diese für die Pallottiner und seiner Ansicht nach geht es vor allem darum, christliche Werte glaubhaft zu leben. Aggressives Predigen oder die Leute ihres Glaubens wegen „in die Enge zu treiben“, lehnt er ab. Für Pater Hau war es ein Neubeginn, nun ist er „unterwegs in der Welt“ und darüber berichtete der Missionssekretär.

Bildung sei unerlässlich für den Weg aus der Armut. Mit dem Bau und der Ausstattung von Grundschulen, der Ausbildung von Lehr- und Betreuungspersonal, dem Angebot einer Berufsausbildung sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen setzen viele Projekte im Bereich Bildungs- und Erziehungsarbeit an. Was den Pater immer wieder überrascht, ist die Freundlichkeit der Menschen in Kamerun, Nigeria, Indien oder wo auch immer auf der Welt.

Und die Armut in diesen Länder sei eine andere. Bei uns bedeute Armut das Auseinanderbrechen des Miteinanders und vielfach auch Ausgrenzung. In den asiatischen Ländern hält die Familie und die Freundschaft zusammen, hilft sich trotz Armut gegenseitig. Seine Mitbrüder in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas setzen sich – gemeinsam mit den Menschen vor Ort – für bessere Lebensverhältnisse ein.

Egal ob Suppenküche oder der Bau einer Schule: Wichtig sei, dass Projekte immer wieder von den Betroffenen selbst und von einheimischen Projektleitern geleitet werden. Die sozialen Kleinprojekte seien ein Mittel sinnvoller und nachhaltiger Hilfe zur Selbsthilfe. (riem)

