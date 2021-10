1000 Euro aus dem Bilderrätsel gehen nach Wulfertshausen

Sie hat nie daran geglaubt, wirklich zu gewinnen: Jetzt freut sich Gudrun Ziegler, mit dem Begriff Augapfel einen Treffer gelandet zu haben.

Beim täglichen Bilderrätsel unserer Zeitung hat am Mittwoch Gurdun Ziegler aus Wulfertshausen 1000 Euro gewonnen. Was sie mit dem Geld macht? "Am Sonntag gehe ich mit meinen Kindern und Enkelkindern essen und den Rest überlege ich mir dann."

Die Pensionärin saß gerade in der Küche des Hauses, das sie mit ihrem Mann bewohnt, und blätterte in den Supermarkt-Prospekten, als sie den Anruf bekam. Wie es der Zufall wollte, hatte sie gerade ihr Smartphone neben sich liegen, anstatt es wie üblich in der Handtasche im Flur zu lassen. Sie hatte gar nicht an einen Gewinn geglaubt und war skeptisch, als sie von einer unbekannten Nummer angerufen wurde, sagt Ziegler. Fast hätte sie den Anruf nicht entgegengenommen. "Ich habe gedacht: Vielleicht hat sich jemand verwählt?"

Zufällig lag das Handy gerade parat

Glücklicherweise hat sie aber abgenommen und zum ersten Mal seit Jahren bei einem Rätsel gewonnen - auch wenn sie kurz dachte, jemand will ihr etwas verkaufen. Schon seit etwa 45 Jahren liest sie die Friedberger Allgemeine und knobelt meistens bei den Quizzen mit. Die Kreuzworträtsel oder die Sudokus löst sie auch gerne, da meldet sie sich aber meistens nicht, wenn sie eine Lösung gefunden hat. Vor etlichen Jahren habe sie mal ein Pfund Kaffee bekommen, sonst gab es nie etwas, erinnert Ziegler sich. "Und darum habe ich mich so riesig gefreut, dass ich auch mal gewinne." Sie hat schon mal daran gedacht, an den Gewinnspielen nicht mehr teilzunehmen, sich aber dann doch meistens wieder dazu entschieden, eine SMS zu schreiben oder anzurufen. Über das Bild hat sie nur ganz kurz nachgedacht, sagt Ziegler. Das Lösungswort war Augapfel.

In ihrer Freizeit geht die Wulfertshauserin gerne laufen und spazieren und sie strickt gerne. Das macht sie auch im Bürgernetz Friedberg, wo die gefertigten Sachen dann für wohltätige Zwecke verwendet werden. "Und ich habe ja noch meine Hausarbeit", sagt sie lachend. (mene)