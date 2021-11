Friedberg

12.500 Euro Schaden: 84-Jähriger missachtet Vorfahrt

In Friedberg sind zwei Autofahrer zusammengestoßen. Einer hatte ein "Vorfahrt achten"-Schild nicht beachtet.

Am Chippenham-Ring in Friedberg kommt es zu einem Unfall. Ein Autofahrer missachte die Vorfahrt und prallt in ein anderes Fahrzeug.

An der Kreuzung von Bressuire-Ring und Chippenham-Ring hat ein Mann einem anderen am Dienstag die Vorfahrt genommen, sodass beide zusammengestoßen sind. Der 84-jährige Autofahrer sei gegen 19 Uhr vom Bressuire-Ring in den Chippenham-Ring gefahren, teilt die Polizei mit. Ein 30-Jähriger fuhr zeitgleich auf dem Chippenham-Ring Richtung Friedberg, und der ältere Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt. Keine Verletzten bei Unfall in Friedberg Die Männer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme weiterfahren. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.500 Euro. (AZ)

