1200 Menschen besuchen den Musiksommer unter Corona-Bedingungen

Plus Die "Bürger für Friedberg" haben den 20. Friedberger Musiksommer trotz der Pandemie erfolgreich gestemmt. Was planen sie als Nächstes?

Das Jubiläum "20 Jahre Friedberger Musiksommer" hätten sich die "Bürger für Friedberg" etwas anders vorgestellt. Die Veranstaltung wurde ein Kraftakt für Martha und Franz Reißner, Anita und Gerd Horseling sowie ihre 20 Helferinnen und Helfer. Doch er hat sich gelohnt: 1200 Menschen kamen zu den Konzerten in der Rothenberghalle.