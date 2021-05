15-Jähriger ist in Friedberg mit frisiertem Mofa unterwegs

Mit rund 50 Stundenkilometern ist ein 15-Jähriger in der Friedberger Ludwigstraße unterwegs. Das Problem: Sein Mofa darf eigentlich höchstens 25 Stundenkilometer fahren.

Freitagnacht gegen 21 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Friedberger Polizei in der Ludwigstraße ein 15-jähriger Mofafahrer auf, der mit seinem normalerweise auf 25 Stundenkilometer zugelassenen Fahrzeug in etwa doppelt so schnell unterwegs war.

Frisiertes Mofa: 15-Jähriger muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten

Er müsse sich nun aufgrund der technischen Veränderungen an seinem Fahrzeug wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, berichtet die Polizei.

