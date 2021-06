18-Jähriger stirbt bei einem Badeunfall am Friedberger See

Am Montagabend verunglückte ein 18-jähriger Mann tödlich im Friedberger See. Retter versuchten noch, den Mann wiederzubeleben.

Der junge Mann schwamm am Montagabend im Friedberger See. Aus noch unbekannten Ursachen ging er plötzlich unter und ertrank. Wie Michael Käser von der Friedberger Wasserwacht mitteilt, machten die Angehörigen des jungen Mannes durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam. Sofort eilten die Retter der Wasserwacht mit Boot und Schwimmern auf zum Einsatzort am südöstlichen Ufer. Weitere Badegäste hatten versucht, den Mann zu bergen.

Retter suchen im Friedberger See

Die Retter begannen sofort mit der Suche unter Wasser. Gemeinsam mit den freiwilligen Helfern gelang es, den Mann an Land zu bringen. Dort wurde sofort mit der Wiederbelebung begonnen. "Trotz aller Bemühungen und der schnellen Ankunft des Rettungsdienstes und des Notarztes konnte nur noch der Tod festgestellt werden", berichtet Einsatzleiter Käser. Noch steht nicht fest, warum der Mann ertrank. "Wir wollen hier keine Vermutungen äußern, da gilt es die weiteren medizinischen Untersuchungen abzuwarten", so Käser. Am Einsatzort waren auch die Polizei Friedberg sowie Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes.