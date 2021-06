Friedberg

17:57 Uhr

18-Jähriger stirbt im Friedberger See: Wasserwacht warnt vor Gefahr

Ein 18-Jähriger aus Augsburg ist beim Schwimmen im Friedberger See gestorben.

Plus Ein 18-Jähriger aus Augsburg ertrinkt beim Baden im Friedberger See. Dort ist nicht zum ersten Mal ein Unglück passiert.

Die Rettungskräfte waren binnen Minuten vor Ort - trotzdem ist am Montagabend ein 18-Jähriger aus Augsburg im Friedberger See ertrunken. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Unglücksfall laufen noch. Der Einsatzleiter der Friedberger Wasserwacht, am Montag selbst vor Ort, schildert unserer Redaktion den Einsatz.

