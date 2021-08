Friedberg

17:55 Uhr

2022 beginnt die Sanierung von St. Afra im Felde nach langem Stillstand

Plus Die Stadtpfarrei St. Jakob in Friedberg und die Diözese Augsburg verständigen sich auf Termin und Umfang der Arbeiten. Um die Statik des Dachstuhls zu sichern, muss in den Innenraum eingegriffen werden.

Von Thomas Goßner

Die Friedberger Wallfahrtskirche St. Afra im Felde wird im Laufe des Jahres 2022 umfangreich saniert und renoviert. Das teilt die Stadtpfarrei St. Jakob mit, nachdem es zuletzt Unstimmigkeiten zwischen der Pfarrei und dem Bischöflichen Stuhl gegeben hat. In Friedberg herrschte Unverständnis und Ärger über den schleppenden Start der Arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen