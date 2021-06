Friedberg

4000 Euro Schaden bei Unfall: Drei Autos beschädigt

In Friedberg kam es zu einem Unfall mit Sachschaden.

In Friedberg stoßen zwei Autos am Donnerstagabend zusammen. Ein weiterer Fahrer muss daraufhin scharf bremsen. Auch an seinem Auto geht etwas kaputt.

In Friedberg fuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Ford von der Ring- in die Dasinger Straße. Allerdings nahm er dabei einem 59-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt. Die Männer stießen zusammen. Kein Zusammenstoß und trotzdem ist das Auto beschädigt Aufgrund des Unfalls musste ein 36-Jähriger mit seinem BMW eine Gefahrenbremsung machen. Er stieß nicht mit den anderen Autos zusammen, allerdings wurde ein Schalensitz seines Autos beschädigt. Laut Polizei lag das an mangelnder Ladungssicherung. Keiner der Männer wurde verletzt, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 4000 Euro. (AZ)

