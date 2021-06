500 Euro für Kinder in Nalgonda

Die Friedberger Kräuterweiber haben 500 Euro an die Ministranten der Friedberger Pfarrei St Jakob gespendet. Diese möchten damit armen Kindern helfen.

Mit Spenden möchten die Ministranten der Stadtpfarrei St. Jakob armen Kindern in Indien helfen. Dort wurden die Menschen besonders hart von der Pandemie getroffen und leiden unter ihren Folgen. Die Friedberger Kräuterweiber haben sich entschlossen, 500 Euro beizusteuern.

Normalerweise erwirtschaften die Frauen das Geld vorher auf Veranstaltungen und geben es dann an wohltätige Organisationen. Sie verkaufen beispielsweise oft auf dem Altstadtfest. Da wegen der Pandemie aber kaum etwas stattfinden konnten, haben sie den Betrag aus ihrer Kasse genommen. Die Frauen achten darauf, dass sie ihre Spenden an Personen oder Organisationen geben, zu denen sie einen Bezug haben. Die Gruppe hat sich zu dem Beitrag entschieden, als sie auf die Situation in Indien und die Aktion der Ministranten aufmerksam wurden.

Die Jugendlichen von St. Jakob haben ein eigenes Kochbuch entwickelt, mit dem sie den Menschen die indische Küche nahe bringen wollen. Es gab auch einen indischen Gottesdienst, den Pater Sagar Mennekanti gehalten hat. Der Kaplan stammt selbst aus Nalgonda. (mene)

