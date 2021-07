Friedberg

52-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Eine Frau kommt mit ihrem Auto in Friedberg in den Gegenverkehr und stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die 52-Jährige wird in die Uniklinik gebracht.

In Friedberg ist eine Polo-Fahrerin am Montag auf die Gegenfahrbahn gekommen und in den Toyota eines 71-Jährigen geknallt. Laut Polizei fuhr die 52-Jährige gegen 15.50 Uhr vom Kreisverkehr kommend in südwestlicher Richtung auf dem Bressuire-Ring. Etwa 200 Meter hinter dem Kreisverkehr geriet sie auf die Gegenfahrbahn, laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache.. Unfall in Friedberg: Unfallursache noch unklar Dort krachte sie frontal in den Toyota eines 71-Jährigen. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt und musste in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden. Ihr Unfallgegner trug leichte Verletzungen davon und wurde ins Friedberger Krankenhaus gefahren. Die Autos der beiden mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. (AZ)

