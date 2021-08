Friedberg

56-Jähriger will Unkraut vernichten und steckt Hecke in Brand

Eigentlich will ein 56-Jähriger in Friedberg nur Unkraut mit einem Bunsenbrenner vernichten. Plötzlich steht seine Hecke in Flammen. Der Schaden ist hoch.

Plötzlich stand am Dienstagnachmittag eine Hecke in Friedberg in Brand. Gegen 15.10 Uhr vernichtete ein 56-Jähriger in der Matthäus-Günther-Straße mit einem Bunsenbrenner Unkraut in der Garagenzufahrt seines Anwesens. Hecke brennt in Friedberg: Feuerwehr rückt an Dabei griff laut Polizei das Feuer plötzlich auf die angrenzende Thujahecke über. Rund zehn Meter der Hecke verbrannten. Durch die Hitzeeinwirkung zersprang noch ein Fensterglas. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg löschte der 56-Jährige zusammen mit einem Nachbarn den Brand ab. Die Feuerwehr übernahm die Restlöscharbeiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. (AZ)

