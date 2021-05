Friedberg

19:30 Uhr

70 Jahre lang ein "guter Hirte" für Kinder in Friedberg

Plus Die evangelische Kindertagesstätte Der Gute Hirte in Friedberg feiert Jubiläum. Eröffnet wurde sie unter Bedingungen, die sich kaum noch jemand vorstellen kann.

Von Claudia Egger

Als vor 70 Jahren, im Mai 1951, der evangelische Kindergarten Der Gute Hirte in Friedberg seine Türen öffnete, hatte die Stadt gerade erst schlimme Jahre des Krieges überstanden. Viele Frauen waren verwitwet und mussten ihre Kinder allein versorgen. Andere Familien waren so arm, dass die Frauen arbeiten gehen mussten. Der Bedarf an außerhäuslicher Kinderbetreuung war groß. Aus der Not begann eine Erfolgsgeschichte.

