78-Jährige stürzt auf schneeglatter Ludwigstraße in Friedberg

Eine Radfahrerin kommt in Friedberg zu Fall. Passanten helfen ihr, sie muss ins Krankenhaus gefahren werden.

Eine 78-jährige Radfahrerin ist am Sonntag auf der Ludwigstraße in Friedberg gestürzt. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor sie alleinbeteiligt die Kontrolle, als sie gegen 10.35 Uhr dort entlangradelte. Sie verletzte sich dabei leicht, passierende Personen leisteten ihr Erste Hilfe. Laut Polizei wurde die Frau anschließend vom Rettungsdienst ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme war an ihrem Fahrrad kein Schaden erkennbar. (AZ)