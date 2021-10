83-Jähriger landet mit Jaguar in Grünstreifen

Ein Autofahrer will auf den Parkplatz eines Friedberger Supermarktes fahren, dabei kommt er von der Straße ab. Sein Auto muss mit schwerem Gerät geborgen werden.

Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Augsburger Straße in Friedberg ist ein Jaguar-Fahrer am Donnerstag vom Weg abgekommen. Laut Polizei fuhr der 83-Jährige gegen 16.20 Uhr über den parallel zur Straße laufenden Gehweg und dann in den angrenzenden Grünstreifen.

Mit einem Abschlepper musste sein Wagen geborgen werden, Sachschaden entstand keiner. Der 83-Jährige wurde nicht verletzt. (AZ)