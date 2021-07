Friedberg

13:02 Uhr

9000 Euro Schaden: Audi-Fahrerin übersieht anderes Auto

Eine 23-Jährige will am Donnerstag auf die Meringer Straße in Friedberg abbiegen. Dabei übersieht sie eine Honda-Fahrerin. Der Sachschaden ist hoch.

Auf der Meringer Straße sind am Donnerstag zwei Autofahrerin ineinandergekracht. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin war gegen 7.25 Uhr auf der Wielandstraße und fuhr Richtung Meringer Straße. Auf die wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine Honda-Fahrerin, die Richtung Süden auf der Meringer Straße unterwegs war. Die 42-Jährige hatte Vorfahrt. Sachschaden aber keine Verletzten bei Unfall in Friedberg Bei dem Zusammenstoß habe es keine Verletzten gegeben, meldet die Polizei. Der Sachschaden liegt insgesamt bei 9000 Euro, der Audi musste abgeschleppt werden. (AZ)

